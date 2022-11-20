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Стул Асоль, коричневый

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Плетенный стул Камея, латте
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Плетенный стул Камея, латте

Характеристики товара

Описание

штабелируются, по 5 стульев в каждом.

Габариты и вес 1 штабеля: 75*50*96 см, 17,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина540 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяротанг
  • Страна изготовленияКитай

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