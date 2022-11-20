Характеристики товара
Описание
штабелируются, по 5 стульев в каждом.
Габариты и вес 1 штабеля: 75*50*96 см, 17,5 кг.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина570 мм
- Длина540 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяротанг
- Страна изготовленияКитай
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штабелируются, по 5 стульев в каждом.
Габариты и вес 1 штабеля: 75*50*96 см, 17,5 кг.
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