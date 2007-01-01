Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый
13 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый - фото 1

Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый

Артикул: CH-081-195
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветзеленый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Вегас, каркас черный, зеленый
Фотография товара Табурет Вегас, каркас черный, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Фотография товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветзеленый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

46
Фотография товара Табурет Лофт-11 барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 барный

84
Настоящее фото товара Стул Nano2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Nano2

133
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

71
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59022
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

51
В наличии 19 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Матисс, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Матисс, какао

15
Фотография товара Стул Gabana, велюр Nebby 011, каркас металл RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, велюр Nebby 011, каркас металл RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Gabana, велюр Nebby 011, каркас металл RAL 9005

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, черный

43
Фотография товара Каркас кресла Элмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Элмер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас кресла Элмер

48
Настоящее фото товара Тележка для подносов из нержавейки Room, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Тележка для подносов из нержавейки Room

6
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

46
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Kamelia cappuccino / gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kamelia cappuccino / gold, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Kamelia cappuccino / gold

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Gabana, велюр Newtone kiwi, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, велюр Newtone kiwi, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 750

Стул Gabana, велюр Newtone kiwi, каркас металл

11
Хит
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99019
4 890 ₽

Стул Лион с подлокотниками, желтый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 19015
4 890 ₽

Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый

13
Фотография товара Стул Warsaw, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Warsaw, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена

Стул Warsaw, серый

15
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Brussels, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brussels, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Стул Brussels, бежевый

8
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Vente от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vente, произведённого компанией ChiedoCover
8 950

Стул Vente

15
Любой цвет
Настоящее фото товара Стул Tolix, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, золото

10
В пути 30 шт.
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Вегас, каркас черный, оливковый

13
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Вегас, каркас серебро, черный

15

Товар в корзине

Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый
Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый
690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, черный

43
Фотография товара Каркас кресла Элмер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Элмер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас кресла Элмер

48
Настоящее фото товара Тележка для подносов из нержавейки Room, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Тележка для подносов из нержавейки Room

6
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности