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Настоящее фото товара Стул Крокус с подушкой белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Крокус с подушкой белый
26 оценок
7 49032
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Крокус с подушкой белый - фото 1Стул Крокус с подушкой белый - фото 2Стул Крокус с подушкой белый - фото 3Стул Крокус с подушкой белый - фото 4
Распродажа

Стул Крокус с подушкой белый

Артикул: CH-034-021
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Крокус с подушкой из экокожи пластиковый каркас белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.05 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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