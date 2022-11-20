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Стул Орландо - фото 1

Стул Орландо

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота975 мм
  • Ширина595 мм
  • Длина470 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.09 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/1кор см

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