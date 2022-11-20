Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота975 мм
- Ширина595 мм
- Длина470 мм
- Вес10 кг
- Объем0.09 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
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