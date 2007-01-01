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Настоящее фото товара Стул Барнли, бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Барнли, бежевый/ коричневый
41 оценка
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Барнли, бежевый/ коричневый - фото 1Стул Барнли, бежевый/ коричневый - фото 2

Стул Барнли, бежевый/ коричневый

Артикул: CH-021-405
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес3.33 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Стул под "искусственный ротанг" - это комфортное времяпровождение в загородном доме, саду, летней веранде, кафе и ресторанах;
- Более практичный аналог мебели из ротанга, не требует особого ухода, не растягивается, не расплетается;
- Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним;
- Устойчив к прямым солнечным лучам, не деформируется и не изменяет цвет;
- Надежные металлические опоры оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов;
- Можно штабелировать, что позволяет экономить место при хранении;
- В рабочем положении (стул стоит на опорах) штабелируется по 5 штук;
- Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.;
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Вес3.33 кг
  • Материалпластик, металл
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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