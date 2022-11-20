Стул пластиковый Sai, оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Sai выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковкимм750х490х1075 мм
Объем упаковки0.395 куб.м
Вес упаковки20.8 кг
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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.40 м3

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