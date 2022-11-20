Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Sai выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Размер упаковки
|мм
|750х490х1075 мм
|Объем упаковки
|0.395 куб.м
|Вес упаковки
|20.8 кг
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Вес3.2 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.40 м3