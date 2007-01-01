Характеристики товара
Описание
Дизайн стула SMILE — это изысканные линии, подходящие для современных помещений. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Благодаря изящности и легкости конструкции, стул SMILE гармонично вписываются в любой интерьер. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина520 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет