Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Материал каркасапластик
- Цветтемно-синий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
В честь Дня учителя компания chiedocover предлагает скидку 10% на все столы (кроме уличных) с 04.10.2018 по 10.10.2018. В каталоге вы можете найти разнообразный товар отличного качества
Перейдите, чтобы узнать подробности
Перейдите, чтобы узнать подробности