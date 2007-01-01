Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные
10 оценок
5 190
Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 1Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 2Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 3Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 4Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 5Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные - фото 6

Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги черные

Артикул: CH-072-702
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
