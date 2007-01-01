Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные
5 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 1Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 2Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 3Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 4Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 5Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные - фото 6

Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные

Артикул: CH-072-701
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra белый

26
В наличии 159 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 188 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Оборн, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Оборн, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Оборн, белый, черный

43
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Фоджа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Фоджа

46
Фотография товара Стул Spike, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Spike, терракотовый

39
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Кеттия, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кеттия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Кеттия, белый

7
Фотография товара Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ego-S, антрацит, дымчатый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Sirio, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sirio, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Sirio, оранжевый

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Cipher, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cipher, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69034
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Cipher, букле, серый

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, капучино

5
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, бежевый

31
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный бежевый

40
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Roma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Roma, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Roma

8
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный

49
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Чехол 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол 03

40
Фотография товара Стол-пуф Pasha от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол-пуф Pasha

37
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный

42
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

47
Фотография товара Кресло пластиковое Remind от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Remind, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Remind

48
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора

30
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Edie, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Edie, пластик, черный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Lazio, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Lazio, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Lazio, антрацит

11
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), серый

15
Фотография товара Стул Masters белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Masters белый

5
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Masters барный, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters барный, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Masters барный, чёрный

12
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные
Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные
5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames, бежевый

31
Фотография товара Стол складной Натали белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стол складной Натали белый

156
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 24.09.2019 Наполеоновские скидки
Наполеоновские скидки

Какой элемент придает стулу оригинальность? Безусловно, это подушка!

Новость от 11.07.2018 Черная пятница - в июле. Такое бывает?
Черная пятница - в июле. Такое бывает?

Спринт для тех, кто любит покупать выгодно - заказывайте сейчас, оплачивайте до конца акции наличными или по карте.

Новость от 27.01.2020 Новый год закончился, а подарки еще остались!
Новый год закончился, а подарки еще остались!

Продолжаем удивлять! Получите подарок при покупке мебели