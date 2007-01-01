Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные
Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные
Стул пластиковый Dune, темно-зеленый, c подушкой, ноги черные

Артикул: CH-072-670
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

