Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые
5 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 1Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 2Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 3Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 4Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 5Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые - фото 6

Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые

Артикул: CH-072-672
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Фрак, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, бежевый

118
Распродажа
Фотография товара Стул KON белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул KON белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99035
9 190 ₽Оптовая цена

Стул KON белый

26
В наличии 104 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 39024
9 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

148
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48
Фотография товара Стул пластиковый, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, красный

37
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Monna, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Monna, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Monna, белый

6
Фотография товара Табурет барный Royce, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Табурет барный Royce, черный

10
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Monna, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Monna, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Monna, синий

7
Распродажа
Фотография товара Стул Cipher, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cipher, экокожа, серый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 69034
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Cipher, экокожа, серый

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-зеленый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-зеленый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-зеленый, белый

5
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан

7
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый

14
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 142 шт.
Фотография товара Стол пластиковый мини - бар Taibei от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини - бар Taibei, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый мини - бар Taibei

7
В наличии 147 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный

42
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 321 шт.В пути 200 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
В наличии 7 шт.
Фотография товара Чехол 24, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Чехол 24, журавинка

32

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Allegra, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Allegra, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Allegra, белый

48
Фотография товара СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z", произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

СТУЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "Z"

30
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY BASSA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY BASSA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY BASSA

99
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый

33
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Fold складной, white / chrome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Fold складной, white / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Fold складной, white / chrome

14
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Maya белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Maya белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Пластиковый стул Maya белый

13
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), оранжевый

13
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), малиновый

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19024
15 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), бежевый

10

Товар в корзине

Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые
Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые
5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан

7
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, бежевый

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый

14
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 142 шт.

Акции для вас

Новость от 01.02.2024 Выбор покупателей - Мягкие стулья в наличии на складах
Выбор покупателей - Мягкие стулья в наличии на складах

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.12.2022 Только в декабре Дарим декор и подушки!
Только в декабре Дарим декор и подушки!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.03.2022 Пустите в дом весну
Пустите в дом весну

Вдохновляющая на перемены подборка мебели