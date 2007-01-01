Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные
6 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 1Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 2Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 3Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 4Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 5Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные - фото 6

Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные

Артикул: CH-072-671
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика с мягким элементом. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Air, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Air, белый

31
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Louis, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Louis, серый

31
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ

108
Фотография товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино

40
В наличии 26 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Фотография товара Кресло Сэдрик, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Сэдрик, белое

47
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Igloo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Igloo, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Кресло прозрачное Igloo

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)

6
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, антрацит

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, светло-серый

10
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный

6
Фотография товара Бант 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, серый

40
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 142 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Firenze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze

10
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул Eames DSW коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Стул Eames DSW коричневый

26
Фотография товара Стул Navy, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Navy, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Navy, белый

36
Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Орион серебрянный, пластиковый

34
Фотография товара Стул Франческо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франческо, произведённого компанией ChiedoCover
21 290
Оптовая цена

Стул Франческо

38
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, бежевый

11
Фотография товара Кресло Сэдрик, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Сэдрик, голубое

12
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, коричневый

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Harm черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harm черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Harm черный

15
Фотография товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый

9
New
Фотография товара Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул Graham, пластик, темно-бирюзовый

26
В пути 40 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные
Стул пластиковый Dune, графит, c подушкой, ноги черные
5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, круглый d600 мм, черный

6
Фотография товара Бант 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8

Акции для вас

Новость от 30.03.2023 Диваны в наличии
Диваны в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.12.2021 Хит 25мм по сниженной цене
Хит 25мм по сниженной цене

Хит 25 со скидкой

Новость от 29.10.2018 Современные направления и тренды в интерьерах
Современные направления и тренды в интерьерах

Что нового предлагают дизайнеры в этом сезоне? - 9 актуальных тенденций