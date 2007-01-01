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Настоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Купер черный
26 оценок
5 49041
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул барный Купер черный

Артикул: CH-002-151
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кожаное сиденье, каркас с подножкой для ног из хрома, газлифт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики540
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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