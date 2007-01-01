Характеристики товара
Описание
Кожаное сиденье, каркас с подножкой для ног из хрома, газлифт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья610/810 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Вес упаковки7.6 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики540
- Изделия стопируютсяНет