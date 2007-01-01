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Стул Пантелимон, серый, черный каркас - фото 1Стул Пантелимон, серый, черный каркас - фото 2

Стул Пантелимон, серый, черный каркас

Артикул: CH-073-630
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягкими спинкой и сиденьем. Изделие комплектуется КМЭ тип 14, который поставляется отдельно от каркаса. Кресло собирается из боковых комбинатов, сиденья и спинки на винтовые стяжки. Фурнитура скрытая.

Пакет № 1 (каркас) 840 x 140 x 60

Масса: 3 кг, M³= 0,007

Пакет № 2 (КМЭ тип 14) 735 x 600 x 200

Масса: 6 кг, M³= 0,09

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалткань, МДФ, пенополиуретан
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9 кг

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