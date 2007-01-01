Характеристики товара
Описание
Конструкция сборно-разборная, с мягкими спинкой и сиденьем. Изделие комплектуется КМЭ тип 14, который поставляется отдельно от каркаса. Кресло собирается из боковых комбинатов, сиденья и спинки на винтовые стяжки. Фурнитура скрытая.
Пакет № 1 (каркас) 840 x 140 x 60
Масса: 3 кг, M³= 0,007
Пакет № 2 (КМЭ тип 14) 735 x 600 x 200
Масса: 6 кг, M³= 0,09
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина615 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материалткань, МДФ, пенополиуретан
- Материал каркасабук
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки9 кг