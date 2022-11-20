Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественных материалов. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветбежевый, коричневый, белый, серый
- Страна изготовленияРоссия