Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Fabricius черный, бежевый - фото 1Стул полубарный Fabricius черный, бежевый - фото 2Стул полубарный Fabricius черный, бежевый - фото 3

Стул полубарный Fabricius черный, бежевый

Артикул: CH-053-496
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Полубарный стул Fabricius идеально подчеркнет дизайнерское решение в оформлении барной стойки.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес10 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Эвита мятныйНастоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29034
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита мятный

78
В наличии 27 шт.
Плетеный стул LarisaНастоящее фото товара Плетеный стул Larisa, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Плетеный стул Larisa

41
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой

47
Распродажа
Стул Диана велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр коричневый

77
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул Дали с высокой деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Дали с высокой деревянной спинкой

38
Стул Меган, велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

76
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стул Руссо Premier, желтый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Руссо Premier, желтый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39021
6 790 ₽Оптовая цена

Стул Руссо Premier, желтый велюр/ черный каркас

53
В наличии 1 шт.
Стул Винус NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

40
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый

9
В наличии 18 шт.
New
Стул полубарный Fabricius серый, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Fabricius серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Стул полубарный Fabricius серый, коричневый

8
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 5 шт.
Распродажа
Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99031
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Чикаго

40
В наличии 1 шт.
Стол обеденный Oxville, натуральный орехНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 98 шт.
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, латте

47
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

52
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте, произведённого компанией ChiedoCover
79 890
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, квадратная столешница, латте

51
В наличии 8 шт.
Комплект мебели Молле, бежевыйНастоящее фото товара Комплект мебели Молле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
145 990
Оптовая цена

Комплект мебели Молле, бежевый

30
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Latte

42
В наличии 100 шт.
Стол обеденный Толедо D80 черныйНастоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 черный

38
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Стул Eames DSW DEEP, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

38
Стул КареНастоящее фото товара Стул Каре, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Каре

81
Распродажа
Стул Oden светло-серый x2Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Oden светло-серый x2

38
В наличии 64 шт.
Распродажа
Стул Эдвин экокожа белыйНастоящее фото товара Стул Эдвин экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин экокожа белый

100
В наличии 4 шт.
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
Стул барный Колари дуб, тон коньякНастоящее фото товара Стул барный Колари дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стул барный Колари дуб, тон коньяк

38
В наличии 27 шт.
Стул AmeliaНастоящее фото товара Стул Amelia, произведённого компанией ChiedoCover
от9 610
Оптовая цена

Стул Amelia

54
Стул барный WendyНастоящее фото товара Стул барный Wendy, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул барный Wendy

98
В наличии 61 шт.
Cтул Стайлс, синяя тканьНастоящее фото товара Cтул Стайлс, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул Стайлс, синяя ткань

5
В наличии 3 шт.
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, бежевый

8
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Fabricius черный, бежевый
Стул полубарный Fabricius черный, бежевый
от 30 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 5 шт.
Распродажа
Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99031
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Чикаго

40
В наличии 1 шт.
Стол обеденный Oxville, натуральный орехНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 98 шт.
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас

31
В наличии 6 шт.