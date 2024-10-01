Характеристики товара
Описание
Стул - полукресло Aurora с округлой спинкой анатомической формы в обивке из прочного бархата отлично подойдет для эксплуатации на кухне, гостиной или за письменным столом.
Ткань бархат обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.
Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина570 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия