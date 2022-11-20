Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый - фото 1Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый - фото 2Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый - фото 3

Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый

Артикул: CH-053-463
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Karl выполнен из массива бука, что придает ему элегантный вид и прочность. Он отлично подойдет для высоких столов или барных стоек, где он будет смотреться стильно и гармонично.

Полубарный стул Karl имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбежевый, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Коко WНастоящее фото товара Стул Коко W, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул Коко W

51
Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Лайт

51
Настоящее фото товара Стул Марвин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Марвин, белый

77
Стул полубарный Masters белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Masters белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стул полубарный Masters белый

37
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 060
Оптовая цена

Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая

50
Стул ЭстергомНастоящее фото товара Стул Эстергом, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Эстергом

57
Стул Jazz ромб бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул Jazz ромб бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена

Стул Jazz ромб бархат бежевый

98
Кресло садовое Ницца, под кожуНастоящее фото товара Кресло садовое Ницца, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло садовое Ницца, под кожу

41
Стул Айра слоновая костьНастоящее фото товара Стул Айра слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Айра слоновая кость

35
В наличии 18 шт.
Стул Керия, слоновая костьНастоящее фото товара Стул Керия, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стул Керия, слоновая кость

38

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89057
36 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ричмонд белый

37
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол Vector 120-160*80 бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 9906
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Vector 120-160*80 бетон/белый

44
В наличии 10 шт.
Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркас

36
В наличии 20 шт.
Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

32
В наличии 19 шт.
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
135 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневый

43
В наличии 7 шт.
Комплект мебели Франкфурт, 6 стульев, beigeНастоящее фото товара Комплект мебели Франкфурт, 6 стульев, beige, произведённого компанией ChiedoCover
93 490
Оптовая цена

Комплект мебели Франкфурт, 6 стульев, beige

57
В наличии 100 шт.
Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
183 790
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый

38
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Latte

42
В наличии 100 шт.
Стол на тумбе Теон, графитНастоящее фото товара Стол на тумбе Теон, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
Оптовая цена

Стол на тумбе Теон, графит

30
В наличии 2 шт.
Столик деревянный кофейный RavonaНастоящее фото товара Столик деревянный кофейный Ravona, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Столик деревянный кофейный Ravona

5
В наличии 69 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Стул Эвита мятныйНастоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29034
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита мятный

78
В наличии 27 шт.
Стул DILL BLUVEL, серыйНастоящее фото товара Стул DILL BLUVEL, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 400
Оптовая цена

Стул DILL BLUVEL, серый

56
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, белый

37
В наличии 77 шт.
Стул Crocus с подушкой черныйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой черный

49
Распродажа
Стул Эдвин велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Эдвин велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин велюр пыльно-голубой

97
В наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Логан велюр зелёныйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Логан велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное Логан велюр зелёный

52
В наличии 3 шт.
Стул Mix multicolorНастоящее фото товара Стул Mix multicolor, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Mix multicolor

69
В наличии 30 шт.
Стул Kora, голубой, белый каркасНастоящее фото товара Стул Kora, голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora, голубой, белый каркас

69
В наличии 2 шт.
Стул Чилли, розовый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Чилли, розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Чилли, розовый, черный каркас

80
New
Стул полубарный Fabricius белый, бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Fabricius белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Стул полубарный Fabricius белый, бежевый

8
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый
Стул полубарный Karl светло-серый, бежевый
от 26 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89057
36 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ричмонд белый

37
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол Vector 120-160*80 бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 9906
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Vector 120-160*80 бетон/белый

44
В наличии 10 шт.
Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркасНастоящее фото товара Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Вега D110, раскладной Мрамор Леванто / черный каркас

36
В наличии 20 шт.
Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

32
В наличии 19 шт.