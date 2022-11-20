Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Karl выполнен из массива бука, что придает ему элегантный вид и прочность. Он отлично подойдет для высоких столов или барных стоек, где он будет смотреться стильно и гармонично.
Полубарный стул Karl имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветбежевый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия