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Стул полубарный Karl черный

Артикул: CH-053-476
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Karl выполнен из массива бука, что придает ему элегантный вид и прочность. Он отлично подойдет для высоких столов или барных стоек, где он будет смотреться стильно и гармонично.

Полубарный стул Karl имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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