Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Karl, каркас черный - фото 1Стул полубарный Karl, каркас черный - фото 2Стул полубарный Karl, каркас черный - фото 3

Стул полубарный Karl, каркас черный

Артикул: CH-053-379
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Karl выполнен из массива бука, что придает ему элегантный вид и прочность. Он отлично подойдет для высоких столов или барных стоек, где он будет смотреться стильно и гармонично.

Полубарный стул Karl имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Обивкашеннил
  • Каркасбук
  • Цветбелый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул ХлояНастоящее фото товара Стул Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Хлоя

95
Распродажа
Кресло Ральф сероеНастоящее фото товара Кресло Ральф серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена

Кресло Ральф серое

53
В наличии 1 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Кроссбэк, береза/ черный

33
Настоящее фото товара Стул Калевала, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Калевала

35
Распродажа
Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69019
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас

79
В наличии 113 шт.
Стул Daiquiri, серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, серый/ черный каркас

78
В наличии 88 шт.
Распродажа
Стул Topas, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орехНастоящее фото товара Стул Topas, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59013
6 390 ₽

Стул Topas, экокожа коричневая Cometa dark Brown, старинный орех

94
В наличии 11 шт.
Стул Бернаби, красныйНастоящее фото товара Стул Бернаби, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Бернаби, красный

50
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Мэйсон велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Мэйсон велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 99032
11 690 ₽Оптовая цена

Стул Мэйсон велюр пыльно-синий

48
В наличии 1 шт.
New
Стул полубарный Fabricius серый, бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Fabricius серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Стул полубарный Fabricius серый, бежевый

9
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Дирк бежево-серыйНастоящее фото товара Стол Дирк бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09040
15 090 ₽Оптовая цена

Стол Дирк бежево-серый

42
В наличии 12 шт.
Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
В наличии 32 шт.
Распродажа
Стол Tulip D100 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D100 белый

45
В наличии 83 шт.
Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стулаНастоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стула

53
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница

44
В наличии 100 шт.
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
135 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, светло-коричневый

43
В наличии 7 шт.
Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
183 790
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, коричневый

48
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Latte

42
В наличии 100 шт.
Стол обеденный AndyНастоящее фото товара Стол обеденный Andy, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена

Стол обеденный Andy

36
В наличии 18 шт.
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковыйНастоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул Kair, темно-синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Kair, темно-синий, ножки черные

85
Стул СофтНастоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Софт

89
Настоящее фото товара Стул Венеция М1, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Венеция М1

49
Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпонНастоящее фото товара Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Oxville, серо-голубой/ дубовый шпон

50
В наличии 219 шт.
Стул «Apriori K»Настоящее фото товара Стул «Apriori K», произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стул «Apriori K»

45
Распродажа
Стул UNO, винныйНастоящее фото товара Стул UNO, винный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул UNO, винный

73
В наличии 36 шт.
Распродажа
Стул Easy, велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Easy, велюр пыльно-голубой

66
В наличии 12 шт.
Распродажа
Стул Chilly рогожка темно-серый/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly рогожка темно-серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29032
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly рогожка темно-серый/ черные ножки

66
В наличии 4 шт.
Стул Chilli серая сталь, PU / черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli серая сталь, PU / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Chilli серая сталь, PU / черный каркас

89
Распродажа
Стул NEPAL-P, графит, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул NEPAL-P, графит, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4905
6 790 ₽Оптовая цена

Стул NEPAL-P, графит, велюр, черный каркас

71

Товар в корзине

Стул полубарный Karl, каркас черный
Стул полубарный Karl, каркас черный
от 26 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Дирк бежево-серыйНастоящее фото товара Стол Дирк бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09040
15 090 ₽Оптовая цена

Стол Дирк бежево-серый

42
В наличии 12 шт.
Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
В наличии 32 шт.
Распродажа
Стол Tulip D100 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D100 белый

45
В наличии 83 шт.
Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стулаНастоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, черный, 2 стула

53
В наличии 100 шт.