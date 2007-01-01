Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый
Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый
11 оценок
10 190
Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 1Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 2Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 3Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 4Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 5Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 6Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый - фото 7
Стул полубарный Логан SN, велюр, бежевый

Артикул: CH-084-165
11 оценок
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки14.90 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

