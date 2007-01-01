Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина510 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Высота посадочного места 670 мм
- Вес6.7 кг
- Материалметалл, фанера, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветизумрудный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки14.90 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет