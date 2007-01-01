Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный
14 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 1Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 2Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 3Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 4Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 5Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 6Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный - фото 7
NEW

Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный

Артикул: CH-084-162
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветизумрудный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки14.90 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас

84
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

12
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Берет, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берет, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Стул Берет, brown

12
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул Character, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Character, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Character, хром

13
Распродажа
Фотография товара Стул Майло, рогожка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 5901
4 599 ₽Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, серый

26
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий, серый, ткань, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул пластиковый мягкий, серый, ткань, каркас бук

6
Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, розовый

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Серджио, пепельная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Серджио, пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул Серджио, пепельная роза

13
В наличии 108 шт.
Фотография товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый

6
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Truffle, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Truffle, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул Truffle, велюр, светло-серый

26
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар

12
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Фотография товара Кресло Хаул, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хаул, какао, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло Хаул, какао

8
Фотография товара Кресло Десвилль, серо-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, серо-синее

35
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый

12
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 55 шт.
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Black

7
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Настоящее фото товара Кресло Quantum, горчичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
63 190

Кресло Quantum, горчичный, черный

13
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 190
Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый

26
В наличии 41 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

26
В наличии 94 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽

Стул Тони

60
Фотография товара Кресло поворотное Bella, мятный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, мятный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, мятный, велюр

74
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

82
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул поворотный Рокси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокси, произведённого компанией ChiedoCover
6 59034
9 890 ₽Оптовая цена

Стул поворотный Рокси

9
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, серый

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Mobius Square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Mobius Square, серый

7
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий, черный, велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул пластиковый мягкий, черный, велюр, каркас бук

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, велюр, каркас металл белый , произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий, шоколад, велюр, каркас металл белый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Backy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Backy, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул Backy

10
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный
Стул полубарный Логан SN, велюр, изумрудный
10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Kingston, экокожа Cayenne 1119, каркас металл RAL черный муар

12
Фотография товара Кресло Лора орех, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, бордовое

36
Фотография товара Кресло Хаул, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хаул, какао, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Кресло Хаул, какао

8
Фотография товара Кресло Десвилль, серо-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, серо-синее

35

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности