Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Логан SN, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Логан SN, велюр, синий
15 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 1Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 2Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 3Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 4Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 5Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 6Стул полубарный Логан SN, велюр, синий - фото 7
NEW

Стул полубарный Логан SN, велюр, синий

Артикул: CH-084-166
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fly, искусственная замша flex 428, ножки металл
Фотография товара Стул Fly, искусственная замша flex 428, ножки металл от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Bali, велюр Velutto 34, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Стул Bali, велюр Velutto 34, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки14.90 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Кресло College H-935L-2/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Brown

63
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тревер, ткань ниагара от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, ткань ниагара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, ткань ниагара

85
Фотография товара Стул Логан NEW велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр черный

26
В наличии 82 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Lado серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lado серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Lado серый, черный

14
Распродажа
Фотография товара Стул Гемма лаванда, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма лаванда, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99025
10 590 ₽Оптовая цена

Стул Гемма лаванда, велюр, черный

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, золото

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square

6
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, изумруд, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, изумруд, велюр, каркас металл черный

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

31
Настоящее фото товара Кресло Лагуна 21, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Лагуна 21

10
Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Grey

15
Фотография товара Кресло Aleksa, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, кофейный

8
Фотография товара Кресло Амстер сосна, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна, серое

44
Фотография товара Кресло Самба Люкс, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба Люкс, топ-ган, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Самба Люкс, топ-ган, хром

14
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Black

13
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Локи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 2, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 2

5

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Nepal-P, зеленый/ черный каркас

92
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Кресло поворотное Swan, серый, ткань

73
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, велюр чёрный Velutto 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, велюр чёрный Velutto 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Safir, велюр чёрный Velutto 34, органика белая

94
Фотография товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные

59
Фотография товара Стул Ronda, серый велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronda, серый велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 100

Стул Ronda, серый велюр, ножки бук

86
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross conus, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross conus, синий

15
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Cross conus, желтый

15
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square, серый

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD

8

Товар в корзине

Стул полубарный Логан SN, велюр, синий
Стул полубарный Логан SN, велюр, синий
10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

31
Настоящее фото товара Кресло Лагуна 21, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Кресло Лагуна 21

10
Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Grey

15

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности