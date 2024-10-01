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Стул полубарный Douglas, черный бархат

Артикул: CH-063-182
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высокий полубарный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина485 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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