Характеристики товара
Описание
Высокий полубарный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина485 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт