Характеристики товара
Описание
Стул поворотный "Империо Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка, высокая спинка и подлокотники обеспечивают комфорт.
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес8.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет