Настоящее фото товара Стул поворотный Империо Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Империо Стиль
14 оценок
7 290
Стул поворотный Империо Стиль - фото 1Стул поворотный Империо Стиль - фото 2Стул поворотный Империо Стиль - фото 3Стул поворотный Империо Стиль - фото 4Стул поворотный Империо Стиль - фото 5Стул поворотный Империо Стиль - фото 6Стул поворотный Империо Стиль - фото 7Стул поворотный Империо Стиль - фото 8Стул поворотный Империо Стиль - фото 9Стул поворотный Империо Стиль - фото 10

Стул поворотный Империо Стиль

Артикул: CH-069-303
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Империо Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка, высокая спинка и подлокотники обеспечивают комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

