Характеристики товара
Описание
Стул поворотный "Челси Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а высокая спинка и достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина660 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет