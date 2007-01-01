Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул поворотный Челси Стиль
Стул поворотный Челси Стиль
7 190
Стул поворотный Челси Стиль - фото 1Стул поворотный Челси Стиль - фото 2Стул поворотный Челси Стиль - фото 3Стул поворотный Челси Стиль - фото 4Стул поворотный Челси Стиль - фото 5Стул поворотный Челси Стиль - фото 6Стул поворотный Челси Стиль - фото 7Стул поворотный Челси Стиль - фото 8Стул поворотный Челси Стиль - фото 9Стул поворотный Челси Стиль - фото 10

Стул поворотный Челси Стиль

Артикул: CH-069-307
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Челси Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а высокая спинка и достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

