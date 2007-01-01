Характеристики товара
Мягкий поворотный стул “Соренто” СРП-173 – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.
Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт. Основание – сварной каркас с поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина580 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет