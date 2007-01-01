Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Соренто
14 оценок
5 490
Стул поворотный Соренто - фото 1Стул поворотный Соренто - фото 2Стул поворотный Соренто - фото 3Стул поворотный Соренто - фото 4Стул поворотный Соренто - фото 5Стул поворотный Соренто - фото 6Стул поворотный Соренто - фото 7Стул поворотный Соренто - фото 8Стул поворотный Соренто - фото 9Стул поворотный Соренто - фото 10Стул поворотный Соренто - фото 11Стул поворотный Соренто - фото 12

Стул поворотный Соренто

Артикул: CH-069-300
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Характеристики товара

Описание

Мягкий поворотный стул “Соренто” СРП-173 – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.

Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт. Основание – сварной каркас с поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

