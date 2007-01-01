Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр300 мм
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
