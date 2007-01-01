Характеристики товара
Описание
Характерная форма корпуса с плавными изгибами, интегрированными подлокотниками и текстурированной спинкой придаёт модели визуальную лёгкость и современный характер. Благодаря сочетанию разных текстур и материалов, Satie Soft станет акцентной деталью в интерьере кухни, гостиной или стильного кафе. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Материалполипропилен
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет