Характеристики товара
Описание
Современная модель барного стула будет идеальным дополнением для домашней кухни, бара или салона красоты. Сиденье выполнено из прочного пластика, которое не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Каркас стула изготовлен из металла, покрытоого краской в тон сиденья. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование. Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина420 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья580 мм
- Высота посадочного места 580 мм
- Вес5.35 кг
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки450 мм
- Вес упаковки12.25 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет