Настоящее фото товара Стул барный Джин белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Джин белый
15 оценок
5 990
Стул барный Джин белый - фото 1Стул барный Джин белый - фото 2Стул барный Джин белый - фото 3

Стул барный Джин белый

Артикул: CH-080-776
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула будет идеальным дополнением для домашней кухни, бара или салона красоты. Сиденье выполнено из прочного пластика, которое не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Каркас стула изготовлен из металла, покрытоого краской в тон сиденья. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование. Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья580 мм
  • Высота посадочного места 580 мм
  • Вес5.35 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Вес упаковки12.25 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики560
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

