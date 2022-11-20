Материал сиденья: сетчатая ткань
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 46*46
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 46*56
Высота сиденья от пола, см.: 49
Высота стула общая, см.: 81
Высота спинки, см.: 32
Вес стула нетто, кг.: 4,85
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: стопка 5
Вес стандартной упаковки, кг.: 25.75
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.325
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, белый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул хром, бежевая кожа
Стул хром, черная кожа
Стул для посетителей хром, бежевая кожа
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с пюпитром