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Настоящее фото товара Стул Рев Стил, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рев Стил
8 оценок
5 490
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Стул Рев Стил

Артикул: CH-072-176
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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