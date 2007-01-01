Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный
5 оценок
16 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный - фото 4

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный

Артикул: CH-075-565
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Барвик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Барвик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Барный стул Барвик черный

67
Настоящее фото товара Стул барный Taly, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул барный Taly

149
Фотография товара Стул барный КАСЛ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный КАСЛ, бежевый

52
Фотография товара Табурет прозрачный барный Fox черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Fox черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Fox черный

49
В наличии 14 шт.
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый

50
В наличии 43 шт.
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Желтое, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Желтое

44
Фотография товара Стул барный Белладжио бежевый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио бежевый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио бежевый бархат ножки золото

33
Фотография товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ронни, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ронни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Полубарный стул Ронни, черный

10
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Isidoro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Isidoro, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Isidoro

14
В наличии 8 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр зеленый

41
Фотография товара Тележка лофт Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Тележка лофт Brown

8
Онлайн показ
Фотография товара Барная стойка Парсон, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, белая

76
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Бант 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10

37
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 1 шт.В пути 1 шт.
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый

34
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage

9

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул барный Тиесто бежевый

87
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый

5
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, серебряный

12
Настоящее фото товара Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017

6
Фотография товара Стул Edge барный, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edge барный, бук, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Стул Edge барный, бук

13
Фотография товара Стул Сферум Б, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сферум Б, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Сферум Б, мягкий

15
Фотография товара Стул барный Crish, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Crish, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул барный Crish, коричневый

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный, темно-синий

13
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул барный Mist, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул барный Mist, серый велюр

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул полубарный Тисдейл букле светло-голубой

7
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный
16 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр зеленый

41
Фотография товара Тележка лофт Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Тележка лофт Brown

8
Онлайн показ
Фотография товара Барная стойка Парсон, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, белая

76
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека
Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека

Перейдите, чтобы узнать подробности