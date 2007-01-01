Характеристики товара
Описание
Стул выполнен при помощи одновременной инъекции металла и полимера.
Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе.
Изделие протестировано CATAS.
Возможность штабелирования (до 6 шт.)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина460 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес20,4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки625 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Вес упаковки20.40 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет