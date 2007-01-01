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Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Isidoro, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый барный Isidoro
14 оценок
16 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул пластиковый барный Isidoro

Артикул: CH-052-544
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен при помощи одновременной инъекции металла и полимера.

Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе.

Изделие протестировано CATAS.
Возможность штабелирования (до 6 шт.)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес20,4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки625 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки1160 мм
  • Вес упаковки20.40 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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