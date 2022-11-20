Характеристики товара
Описание
Стул выполнен при помощи одновременной инъекции металла и полимера.
Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе.
Изделие протестировано CATAS.
Возможность штабелирования (до 6 шт.)
Количество в упаковке: 4 шт.
Вес брутто: 20.4 кг
Объем упаковки: 0.36 м3
Размер упаковки: 625х490х1160 мм
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина460 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес20,4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияИталия