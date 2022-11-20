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Стул пластиковый барный Isidoro

Артикул: CH-052-544
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен при помощи одновременной инъекции металла и полимера.

Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе.

Изделие протестировано CATAS.
Возможность штабелирования (до 6 шт.)

Количество в упаковке: 4 шт.

Вес брутто: 20.4 кг

Объем упаковки: 0.36 м3

Размер упаковки: 625х490х1160 мм

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес20,4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияИталия

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