Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина565 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет