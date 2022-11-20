Характеристики товара
Описание
С помощью чехла на стул можно бюджетно и быстро обновить интерьер. Не обязательно покупать новую мебель, чтобы поменять стилистику. Достаточно приобрести текстильный чехол в определённой расцветке. Чехол для стула станет защитой для вашей мебели и продлит срок ее службы. Чехол на барный стул с прострочкой выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Ткань не тянется. В сиденье и спинку чехла вшит поролон.
Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья.
Высота спинки - 29 см
Ширина спинки - 43 см
Ширина сиденья - 43см
Глубина сиденья - 35 см.
Чехлы можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена. Цвет чехла на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи вашего дисплея и освещения в помещении.
Основные характеристики
- Высота спинки290 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Цветсерый