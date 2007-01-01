Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый
8 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый - фото 1Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый - фото 2Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый - фото 3Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый - фото 4Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый - фото 5

Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый

Артикул: CH-079-865
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул с подлокотниками Кози — это сочетание мягких форм и обволакивающего комфорта. Обивка из нежной ткани букле в тёмно-сером цвете добавляет интерьеру уюта и визуального тепла, а округлая форма спинки и подлокотников будто приглашает присесть и расслабиться. Чёрный металлический каркас подчёркивает графичность силуэта и придаёт модели современный акцент. Продуманная эргономика Глубина посадки 62 см в сочетании с высокой спинкой и подлокотниками создаёт комфортную поддержку для спины и рук. Стул идеально подойдёт для длительного сидения — будь то в домашнем кабинете, уютной кофейне или в зале ожидания. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом лёгкой и элегантной внешне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалбукле
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки18.30 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames DSR зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR зеленый

41
В корзине
Фотография товара Стул Eames DSR оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR оранжевый

52
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99041
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки

49
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Морган, пластиковый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49046
8 290 ₽Оптовая цена

Стул Морган, пластиковый, красный

33
В наличии 96 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49050
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / синий

45
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Leo светло-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Leo светло-бирюзовый

100
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
В корзине
Фотография товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый , произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый

14
В корзине
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас

6
В наличии 76 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
В корзине
Фотография товара Диван Дэймос, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр синий

10
В корзине
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге

32
В корзине
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890

Диван Vintage, велюр изумруд

35
В корзине
Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
В корзине
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, трехместный

71
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, желтый велюр

55
В корзине
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, трехместный

53
В корзине
Фотография товара Кресло Рэмо орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо орех, серое

47
В корзине
Фотография товара Диван Meadow 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Meadow 3, произведённого компанией ChiedoCover
169 290
Оптовая цена

Диван Meadow 3

10
В корзине

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Логан NEW велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр зеленый

94
В наличии 59 шт.В пути 48 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, пудра

10
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 1903
8 390 ₽Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Синий

8
В корзине
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/зелёный

8
В корзине
Фотография товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690

Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная

5
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

15
В наличии 5 шт.
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от12 19024
15 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)

9
В корзине
Фотография товара Стул Мальта-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мальта-3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Мальта-3

7
В корзине

Товар в корзине

Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый
Стул с подлокотниками Кози, букле, тёмно-серый
от 10 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной квадратный

41
В корзине
Фотография товара Диван Дэймос, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр синий

10
В корзине
Фотография товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S бежевый ромб/ венге

32
В корзине
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890

Диван Vintage, велюр изумруд

35
В корзине

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности