Характеристики товара
Описание
Стул с подлокотниками Кози — это сочетание мягких форм и обволакивающего комфорта. Обивка из нежной ткани букле в тёмно-сером цвете добавляет интерьеру уюта и визуального тепла, а округлая форма спинки и подлокотников будто приглашает присесть и расслабиться. Чёрный металлический каркас подчёркивает графичность силуэта и придаёт модели современный акцент. Продуманная эргономика Глубина посадки 62 см в сочетании с высокой спинкой и подлокотниками создаёт комфортную поддержку для спины и рук. Стул идеально подойдёт для длительного сидения — будь то в домашнем кабинете, уютной кофейне или в зале ожидания. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом лёгкой и элегантной внешне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес8.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалбукле
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки18.30 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет