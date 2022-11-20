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Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех - фото 1Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех - фото 2Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех - фото 3

Стул Safir, шенилл Viola grey, старинный орех

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – шенилл "Viola grey"
  • Ножки – старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг

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