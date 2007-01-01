Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Sanset B, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Sanset B, белый
14 оценок
2 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Sanset B, белый - фото 1Стул Sanset B, белый - фото 2Стул Sanset B, белый - фото 3
NEW

Стул Sanset B, белый

Артикул: CH-082-979
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.

Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, стул подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Кьявари Пламя, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Пламя, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Кьявари Пламя, деревянный

330
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Распродажа
Фотография товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99038
9 590 ₽

Стул Баунти, велюр, золотой каркас

36
Фотография товара Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа

26
В наличии 6 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59027
13 090 ₽Оптовая цена

Стул Casa темно-серый, велюр / черный каркас

5
В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Lois, узор, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, узор

11
Настоящее фото товара Стул Florida, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, светло-бежевый

5
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, серый

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, цвет апельсин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, цвет апельсин, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, цвет апельсин

42
Фотография товара Диван Бриджит 208 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 синий, орех

15
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Harmony, темно-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Стул кухонный Harmony, темно-зеленый, черный

13
Фотография товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром

11
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49053
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal серый

26
В наличии 25 шт.
Фотография товара Диван Albert от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Диван Albert

96
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

50
Фотография товара Диван прямой Kanoe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Kanoe, произведённого компанией ChiedoCover
от127 090

Диван прямой Kanoe

95
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, зеленый

49
В наличии 28 шт.
Фотография товара Диван Висбю угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Висбю угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена

Диван Висбю угловой

8

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79027
14 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Knobb, черный

26
В наличии 13 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Ингольф ПМ чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф ПМ чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Ингольф ПМ чёрный/жёлтый

13
Фотография товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас

6
В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solaia зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solaia зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Solaia зелёный

26
В наличии 73 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
4 89047
9 090 ₽

Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань

7
Распродажа
Фотография товара Стул Elle, латте, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elle, латте, с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 69056
30 990 ₽

Стул Elle, латте, с золотыми ножками

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Теллинг шенилл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теллинг шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Теллинг шенилл серый

11
В пути 36 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной white / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной white / white, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул на металлокаркасе Fold 1 складной white / white

10
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Etching, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Стул кухонный Etching, серый, черный

13
New
Фотография товара Стул Cover B, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cover B, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Cover B, белый

5

Товар в корзине

Стул Sanset B, белый
Стул Sanset B, белый
2 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, цвет апельсин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, цвет апельсин, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, цвет апельсин

42
Фотография товара Диван Бриджит 208 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 синий, орех

15
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Harmony, темно-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Стул кухонный Harmony, темно-зеленый, черный

13
Фотография товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром

11

Акции для вас

Новость от 14.09.2018 Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 3
Банкетный текстиль - энциклопедия, часть 3

В третьей части вы узнаете много нового о том, какими бывают раннеры, мулетоны и зачем нужны километры лент для украшения зала

Новость от 22.10.2018 Правильная стирка тканей
Правильная стирка тканей

Стирка тканей габардин, журавинка, ричард и мати

Новость от 18.12.2019 Изготовим столы всего за 3 дня!
Изготовим столы всего за 3 дня!

Теперь еще быстрее. Космические скорости изготовления столов