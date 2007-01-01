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Стул Sanset B

Артикул: CH-076-566
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Sans — универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.

Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, Sans подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.


Варианты упаковки

Коробка квант 2 шт: 670 × 470 × 280 мм

Коробка квант 4 шт: 695 × 495 × 310 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый, черный
  • Материал ножекПолипропилен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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