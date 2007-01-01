Характеристики товара
Описание
Sans — универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.
Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, Sans подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.
Варианты упаковки
Коробка квант 2 шт: 670 × 470 × 280 мм
Коробка квант 4 шт: 695 × 495 × 310 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый, черный
- Материал ножекПолипропилен
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет