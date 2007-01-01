Характеристики товара
Описание
Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем. Изделие комплектуется сиденьем тип 3, которое поставляется отдельно от каркаса. Стул собирается из переднего, заднего комбинатов и боковых царг на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.
Пакет № 1 (каркас) 1017 х 495 х 125 Масса: 5 кг. м³ = 0,062
Пакет № 2 (сиденье) 500 х 455 х 80 Масса: 1,5 кг. м³ = 0,018
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина520 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяМДФ, ткань, ППУ (пенополиуретан)
- Материал каркасабук, дерево
- Цветголубой, слоновая кость
- Обивкаткань