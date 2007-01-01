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Настоящее фото товара Стул Паскал, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паскал
11 оценок
17 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул Паскал

Артикул: CH-080-034
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисный стул — это универсальное решение для учебных помещений, зон ожидания и конференц-залов. Сиденье выполнено из качественной ткани, а спинка — из прочной сетки, обеспечивающей комфорт и вентиляцию. Металлическое основание чёрного цвета придаёт конструкции прочность и устойчивость. Подлокотники можно легко поднять, если в них нет необходимости, что делает стул ещё более функциональным. Максимальная нагрузка — 90 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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