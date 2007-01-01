Характеристики товара
Описание
Стиль и комфорт на высоте — полубарный стул Балла. Полубарный стул Балла сочетает в себе лаконичную форму и выразительный акцентный дизайн. Его молочная обивка из ткани букле придаёт изделию мягкость и визуальную фактуру, которая остаётся в тренде уже несколько сезонов. Ткань букле не только эстетически привлекательна, но и практична — она устойчива к износу, приятна на ощупь и легко чистится. Каркас выполнен из металла, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость при эксплуатации. Сиденье и спинка наполнены эластичным ППУ, благодаря чему стул остаётся мягким даже при длительном использовании. Спинка выполнена в виде валика, что создаёт удобную опору для поясницы. Высота сиденья составляет 65,5 см — идеально подходит для полубарных стоек и высоких обеденных столов. Стул не требует сборки и поставляется уже в готовом виде. Для дополнительного удобства предусмотрена прочная перекладина для ног, а на ножках — подпятники, которые защищают пол от повреждений и предотвращают скольжение. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Балла гармонично впишется в интерьер современной кухни, обеденной зоны или гостиной. Также он отлично подойдёт для ресторанов и кафе, где важны не только эстетика, но и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина505 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья655 мм
- Вес12.8 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаДСП
- Цветбежевый, белый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики950
- Изделия стопируютсяНет