Настоящее фото товара Стул полубарный Балла букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Балла букле, молочный
7 оценок
13 990
NEW

Стул полубарный Балла букле, молочный

Артикул: CH-081-559
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья395 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стиль и комфорт на высоте — полубарный стул Балла. Полубарный стул Балла сочетает в себе лаконичную форму и выразительный акцентный дизайн. Его молочная обивка из ткани букле придаёт изделию мягкость и визуальную фактуру, которая остаётся в тренде уже несколько сезонов. Ткань букле не только эстетически привлекательна, но и практична — она устойчива к износу, приятна на ощупь и легко чистится. Каркас выполнен из металла, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость при эксплуатации. Сиденье и спинка наполнены эластичным ППУ, благодаря чему стул остаётся мягким даже при длительном использовании. Спинка выполнена в виде валика, что создаёт удобную опору для поясницы. Высота сиденья составляет 65,5 см — идеально подходит для полубарных стоек и высоких обеденных столов. Стул не требует сборки и поставляется уже в готовом виде. Для дополнительного удобства предусмотрена прочная перекладина для ног, а на ножках — подпятники, которые защищают пол от повреждений и предотвращают скольжение. Максимальная нагрузка составляет 120 кг. Балла гармонично впишется в интерьер современной кухни, обеденной зоны или гостиной. Также он отлично подойдёт для ресторанов и кафе, где важны не только эстетика, но и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Вес12.8 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаДСП
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

