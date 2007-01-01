Характеристики товара
Описание
Стул для кухни Serene сочетает строгие линии и мягкий комфорт. Обивка из светло-серого букле придаёт изделию тактильную теплоту и современный облик, делая его стильным акцентом в интерьере. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию силуэта и добавляет выразительности, создавая гармоничный контраст. Широкое сиденье и плавно изогнутая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную посадку и поддержку для спины и рук. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность даже при интенсивной эксплуатации дома, в офисе или кафе. Благодаря сдержанной цветовой гамме и минималистичному дизайну обеденный стул Serene легко впишется в современный, скандинавский или лофт-интерьер. Он станет не только удобным местом для отдыха, но и стильной деталью, подчеркивающей вкус и характер вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет