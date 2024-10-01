Товар в корзине. Перейти
Стул Мерид, черный/бежевый велюр - фото 1Стул Мерид, черный/бежевый велюр - фото 2Стул Мерид, черный/бежевый велюр - фото 3Стул Мерид, черный/бежевый велюр - фото 4

Стул Мерид, черный/бежевый велюр

Артикул: CH-056-946
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стандарт
Фотография товара Стул Стандарт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Code, экокожа, чёрный
Фотография товара Стул барный Code, экокожа, чёрный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья и полукресла на поворотном механизме имеют несомненные преимущества т.к. вам не надо отодвигать их для того, что бы сесть за стол. Увеличенная толщина сидения и ППУ высокой плотности дарят комфорт как на диване.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Это прочный стул с поворотным механизмом а также толстым и удобным сиденьем.
  • Обивка премиум класса. Для обивки применяется велюр Paddington с лучшими характеристиками на рынке, которые превышают характеристики остальных велюров почти в два раза.
  • Надежный коммерческий каркас. Каркас из толстой трубы равномерно утоньшается по всей длине опоры и оканчивается серебряным колпачком из сверхпрочной краски. Поворотный механизм позволяет не передвигать массивный стул, а просто поворачиваться на нем для того, чтобы удобно садиться и вставать из-за стола

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Милли Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Милли Грэйс

47
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

47
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99037
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

77
В наличии 51 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79018
6 990 ₽

Стул Тони, серый

97
Фотография товара Стул Bert, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bert, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Bert, серый

30
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Тони, велюр velutto 56 желтый, ножки металл

56
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79062
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW зеленый

33
В наличии 132 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49042
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly рогожка голубой/ черные ножки

52
В наличии 126 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
21 99011
24 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото

38
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стул обеденный Batista, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, зеленый

60

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Ножка барная деревянная 140

49
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
Настоящее фото товара Бант 01, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Бант 01, оранжевый

45
Фотография товара Ножка с декором из металла 148 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148

48
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Металлическая рамка 40х40 белый

35
New
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар

94

Другие товары из раздела стул обеденный

Распродажа
Фотография товара Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49033
6 690 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки

49
В наличии 259 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Арнаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арнаж, произведённого компанией ChiedoCover
32 590
Оптовая цена

Стул Арнаж

55
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Аксум, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Аксум, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул барный Аксум, синий

13
Фотография товара Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Терра, шенилл Life steel, прострочка диамант, ножки металл 40*20 RAL 9005

9
Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул пластиковый перфорированный Eames, белый

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул пластиковый перфорированный Eames, горчичный

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Мерид, велюр капучино, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мерид, велюр капучино, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Мерид, велюр капучино, ножки черные

8
Фотография товара Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Mars полубарный 650, велюр Velutto 51, ножки металл

9
Фотография товара Стул Ricco, рогожка Austin 21 Black, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, рогожка Austin 21 Black, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Стул Ricco, рогожка Austin 21 Black, ножки бук морилка венге

15
В наличии 19 шт.

Товар в корзине

Стул Мерид, черный/бежевый велюр
Стул Мерид, черный/бежевый велюр
от 11 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Ножка барная деревянная 140

49
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48