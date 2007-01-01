Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Serene, букле, светло-серый
Стул Serene, букле, светло-серый
13 090
Стул Serene, букле, светло-серый - фото 1Стул Serene, букле, светло-серый - фото 2Стул Serene, букле, светло-серый - фото 3Стул Serene, букле, светло-серый - фото 4Стул Serene, букле, светло-серый - фото 5
Стул Serene, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-945
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Serene сочетает строгие линии и мягкий комфорт. Обивка из светло-серого букле придаёт изделию тактильную теплоту и современный облик, делая его стильным акцентом в интерьере. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию силуэта и добавляет выразительности, создавая гармоничный контраст. Широкое сиденье и плавно изогнутая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную посадку и поддержку для спины и рук. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность даже при интенсивной эксплуатации дома, в офисе или кафе. Благодаря сдержанной цветовой гамме и минималистичному дизайну обеденный стул Serene легко впишется в современный, скандинавский или лофт-интерьер. Он станет не только удобным местом для отдыха, но и стильной деталью, подчеркивающей вкус и характер вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

